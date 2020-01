Ruyssende Lede plant extra voorstelling van ‘De Doorlichting’ wegens succes Sam Vanacker

22 januari 2020

15u50 2 Ruiselede De reservaties voor de voorstellingen van het nieuwe toneelstuk van De Ruyssende Lede liepen dit jaar zodanig snel binnen dat alle plaatsen op amper een dag tijd al uitverkocht waren. Daarom plant de toneelvereniging een extra voorstelling.

‘De Doorlichting’ is een komedie van de hand van Piet Van Compernolle, die meteen ook de regie voor zijn rekening neemt. Het stuk gaat over een aangekondigde inspectie van een lagere school. De directrice is al op van de zenuwen wanneer haar rechterhand zich ook nog eens ziek meldt. Dus doet de directrice een beroep op de ervaring van de rest van het schoolteam om het gemis op te vangen, met alle gevolgen van dien. De voorstelling wordt opgedragen aan wijlen Robert Deroose, medestichter en erevoorzitter van de Ruyssende Lede. Hij overleed vorige zondag.

Er waren oorspronkelijk zeven voorstellingen van ‘De Doorlichting’ gepland, maar toen de kaartenverkoop van start ging op 18 januari waren alle zeven die voorstellingen nog dezelfde dag uitverkocht, dus wordt er een extra voorstelling ingepland in Zaal Polenplein op woensdag 19 februari. Daarvoor kan nog gereserveerd worden via de website van De Ruyssende Lede. Een kaartje kost 10 euro.