Ruisleedse oppositie tevreden met meerjarenplan: “Blij dat jullie eindelijk durven lenen en investeren” Sam Vanacker

20 december 2019

10u23 0 Ruiselede De gemeenteraad van Ruiselede boog zich donderdagavond over de meerjarenplanning. Oppositiepartij Respect is tevreden dat er stevig geïnvesteerd wordt, maar vroeg zich tegelijk wel af of de cultuurzaal van vijf miljoen euro niet wat ruim gebudgetteerd was. De zitting duurde amper drie kwartier.

“We zijn tevreden dat het gemeentebestuur eindelijk durft investeren en eindelijk ook een lening aangaat (Ruiselede gaat zes miljoen euro lenen, nvdr). We zien heel wat zaken uit ons partijprogramma ook in het meerjarenplan en dat juichen we toe”, zegt Marnix Van Daele (Respect). Hannes Gyselbrecht (Respect) vroeg zich daarop af waar de meerderheid zich op gebaseerd had voor de vijf miljoen euro voor de cultuurzaal. “Dat bedrag lijkt ons heel ruim begroot. Is er al een eerste ontwerp?” Burgemeester Greet De Roo (RKD) reageerde dat dit niet het geval was. “Het gaat om een ruwe schatting. Het bedrag is gebaseerd op andere cultuurzalen in de buurt en op de input van onze algemeen directeur. Verder hebben we uiteraard ook een ruime marge gerekend.”

Niks voor Kruiskerke

Respect merkte verder op dat er opmerkelijk veel geïnvesteerd wordt in Doomkerke, met de dorpskernvernieuwing en de ondersteuning van de nieuwbouwplannen van De Linde. “Jammer dat er voor Kruiskerke niets in staat. Nochtans is de nood aan een nieuw zaaltje ook daar hoog.” De Roo argumenteerde dat er in de vorige legislatuur wel al geïnvesteerd werd in Kruiskerke. “Dat er een zaal nodig is, ga ik niet ontkennen, al hebben we daar voorlopig geen geschikte locatie voor. We kijken daarvoor in de richting van de kerk, maar daar moeten we nog wat geduld voor hebben. We kunnen moeilijk zomaar drie huizen opkopen en platgooien voor een nieuwe zaal.”

Respect stemde uiteindelijk toch tegen de meerjarenplanning. Niet om de inhoud, maar omdat enkele details ervan al voor de gemeenteraad in de pers kwamen. “Wij vinden dat de meerjarenplanning op voorhand had besproken moet worden met alle raadsleden.”