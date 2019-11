Ruisleedse oppositie breekt lans voor gedeeld containerpark met Tielt Sam Vanacker

20 november 2019

12u22 0 Ruiselede Oppositiepartij Respect is voorstander van een nieuw containerpark voor Tielt en Ruiselede. Volgens Chris Hullebusch (Respect) heeft een gedeelde uitbating alleen maar voordelen. Volgens milieuschepen Marc De Muynck (RKD) is dat idee echter niet realistisch.

Volgens raadslid Hullebusch is afvalintercommunale Ivio volop bezig met de plaatsing van ondergrondse containers. “Onder andere in Meulebeke komen zulke containers. Die kosten vierhonderdduizend euro. Zoiets in Ruiselede realiseren, zou erg duur zijn. Met een nieuw containerpark op de grens van Tielt en Ruiselede kunnen we de kosten en de uitbating delen met Tielt. Dat kan een interessante piste zijn.”

Volgens milieuschepen Marc De Muynck (RKD) is die denkpiste moeilijk haalbaar. “Het idee op zich is niet slecht, maar er zijn ook veel nadelen aan verbonden. In de eerste plaats omdat een locatie vinden me niet evident lijkt, anderzijds omdat het in de praktijk zou betekenen dat veel mensen een pak verder zouden moeten rijden dan nu. Nu al komen veel mensen uit Kanegem naar het recyclagepark in Ruiselede, dus op dat vlak is het een voordeel dat Tielt en Ruiselede elk een eigen containerpark hebben. De openingsuren verschillen onderling en iedereen die binnen het werkingsgebied van Ivio woont, kan op elk containerpark terecht.”