Ruiseleedse Naëma (12) waagt haar kans in The Voice Kids Sam Vanacker

06 februari 2020

13u48 0 Ruiselede Vrijdagavond start het nieuwe seizoen van de talentenjacht The Voice Kids op VTM. De twaalfjarige Naëma Van Dijk uit Ruiselede is een van de elf jonge talentjes die de jury probeert te overtuigen tijdens de eerste Blind Auditions. Ze brengt het nummer Almost Is Never Enough van Ariana Grande.

Naëma en haar gezin zijn afkomstig uit Nederland. Drie jaar geleden verhuisden ze naar Ruiselede. “Naëma zingt al zo lang ik me kan herinneren. Toen we nog in Nederland woonden begon ze als baby zelfs al zingend te praten”, zegt mama Abigail Weening. “Toen ze amper vijf was vroeg ze ons al om haar te filmen terwijl ze zong, zodat ze de opnames achteraf kon bekijken. Naëma is een natuurtalent en ze vraagt ons al een paar jaar of ze mag meedoen aan The Voice Kids. Bij het vorige seizoen zijn haar papa en ik door de knieën gegaan en we schreven haar in.”

Bij die eerste deelname haalde Naëma de Blind Auditions niet. Maar de meid liet de moed niet zakken en ze schreef zich opnieuw in. En dit keer haalde ze de selectie wel. “Die eerste keer was ik er nog niet helemaal klaar voor”, denkt Naëma. “Maar mijn stem is ondertussen wat veranderd en ik heb veel meer zelfvertrouwen. Ook mijn zenuwen heb ik nu veel beter onder controle. Overal waar ik kan oefen ik. Ik zing alleen thuis, samen met vriendinnen en zelfs op school in het Emmaüsinstituut in Aalter.”

2.000 inschrijvingen

“Dit jaar hebben meer dan 2.000 kinderen zich ingeschreven voor The Voice Kids”, weet An Lemmens, die tijdens de shows met de nodige peptalk klaarstaat voor de kandidaten en hun supporters. “Er is echt nog zó veel zangtalent in ons land dat zich eens op dat grote podium wil komen bewijzen voor de coaches.” Die coaches zijn net als vorig jaar Laura Tesoro, Gers Pardoel, K3 en Sean Dhondt. Pittige nieuwigheid is dat de coaches elkaar voor het eerst buitenspel kunnen zetten door elkaars stoel te blokkeren met een ‘block’-knop. Die knop zorgt in de eerste Blind Auditions meteen voor heel wat animo.

Of er stoelen draaien voor Naëma verklappen we niet. Het nieuwe seizoen van The Voice Kids start vrijdag om 20.40 uur op VTM.