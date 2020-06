Ruiseleedse fotografe valt in de prijzen op drie internationale wedstrijden met kinder- en babyfoto’s Sam Vanacker

26 juni 2020

09u31 0 Ruiselede Fotografe Séverine Dumoulin (37) uit Ruiselede is op drie internationale fotografiewedstrijden in de prijzen gevallen met haar werk. Alles samen haalde Séverine, die in hoofdberoep verpleegkundige is, zeven nominaties binnen met vier foto’s.

De Ruiseleedse werkt als verpleegkundige in een operatiekwartier in Gent en is daarnaast al zes jaar fotografe in bijberoep. Haar specialiteit is zwangerschaps-, baby- en kinderfotografie. In die categorie viel ze ook in de prijzen. “Dit voorjaar stuurde ik negen foto’s in voor de AFNS Awards, voor de Babyphoto Awards en voor de Legacy Photography Awards. Vier foto’s werden genomineerd”, vertelt ze. “Professionele fotografen van over de hele wereld kunnen bij die wedstrijden hun foto’s digitaal doorsturen, zonder commentaar over de inhoud van de foto. Zo kan de jury de foto’s objectief beoordelen.”

Eigen dochters in de hoofdrol

“Mijn eerste nominatie was voor een zwangerschapsbeeld in februari. Kort daarna viel ik weer in de prijzen bij de AFNS-awards en op de Legacy Awards, nota bene met een foto van mijn eigen dochters. Met Merel en Céleste waagde ik me namelijk aan de kunst van de ‘Fine Art’-fotografie. Dat is een stijl waarbij heel expliciet geposeerd wordt, terwijl er ook vaak met het contrast tussen licht en donker gespeeld wordt. Dat ik uiteindelijk genomineerd ben met een foto van mijn eigen kinderen maakt me alleen maar trotser.”

Séverine gaat de bekroonde foto’s een mooi plaatsje geven in haar thuisstudio. “Mijn studio was leeg tijdens de coronacrisis. Communiefeesten en familieshoots zijn opgeschoven naar het najaar. De meeste huwelijken zijn een jaar uitgesteld, maar we blijven niet bij de pakken zitten. De nominaties zijn bovendien een extra motivatie om straks met vernieuwde ijver te starten.”

Het werk van Séverine is te vinden op www.didisphotography.be, al verandert de naam van die website vanaf 1 juli naar www.severinedumoulin.be.