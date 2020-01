Ruiseleedse fotograaf Norbert Maes krijgt Life Time Achievement Award van beroepsvereniging Sam Vanacker

15 januari 2020

09u51 0 Ruiselede Beroepsfotograaf Norbert Maes heeft een Life Time Achievement Award in de wacht gesleept tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van vzw Studio, een vakvereniging van Vlaamse beroepsfotografen.

De 68-jarige Ruiseledenaar kreeg de award van voorzitter en collega-fotograaf Berten Steenwegen. “Dit is een hele eer en een mooie bekroning van mijn carrière, die echter nog niet gedaan is. Tegelijk is het een stimulans om nog beter te doen”, zegt Norbert.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie toonde Norbert ook de fotoreeks die hij afgelopen najaar maakte van zijn bejaarde dorpsgenoten aan zijn collega-fotografen. Voor die reeks fotografeerde hij achthonderd oudere Ruiseledenaars. Bijna allemaal kwamen ze nadien tijdens de recentste editie van Buren Bij Kunstenaars bij Norbert thuis over de vloer om het resultaat te bewonderen.