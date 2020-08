Ruiseleedse bib langer dicht door corona CDR

02 augustus 2020

10u01 0

De Ruiseleedse bibliotheek, een filiaal van de bibliotheek in Aalter, heropent na de vakantiesluiting niet op maandag 3 augustus. Door de recente heropflakkering van het aantal coronabesmettingen besliste het gemeentebestuur van Aalter echter om de deuren van de bib nog even gesloten te houden. Het aanbod plooit dan ook tot nader order terug op enkel een afhaaldienst in de hoofdbibliotheek in Aalter. Meer info over die take-away bib is hier te vinden.