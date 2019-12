Ruiseleeds boek over Poolse Bevrijding krijgt heruitgave Sam Vanacker

19 december 2019

16u02 0 Ruiselede Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding werd het overzichtswerk over de bevrijding dat in 2014 door heemkundigen Marnik Braet en Frank Gelaude werd samengesteld, recent opnieuw uitgebracht. Sinds begin 2018 was het boek uitverkocht.

Frank Gelaude en Marnik Braet werkten anderhalf jaar aan het overzichtswerk, dat in september 2014 verscheen en alle namen van de gesneuvelden bevat die in 1944 meehielpen bij de bevrijding. Het boek bevat ook uitgebreid fotomateriaal over de Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek en de gesneuvelde Poolse soldaten in ons land. Begin 2018 was het uitverkocht, maar sinds november ging het opnieuw in druk. “We zijn verheugd dat het opnieuw wordt gedrukt”, reageert Marnik. “Al gaat het wel om een licht gewijzigde uitgave. Zo zijn er een aantal nieuwe interessante foto’s opgenomen en werd de tekst soms aangepast.”

‘De 1ste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek. Gesneuvelden bij de bevrijding 1944-1945 – Van Abele tot Zondereigen’ telt 192 pagina’s en is een kleurenuitgave met meer dan honderd foto’s. Het kost 25 euro (exclusief verzending) en is te bestellen bij Frank Gelaude op 051/68.92.78 of via frank.gelaude10@telenet.be of bij Bart Verstockt op 0476/31.20.26 of via bart.verstockt@gmail.com.