Ruiselede voert nieuwe belasting in op masten en pylonen Sam Vanacker

29 mei 2020

17u01 0 Ruiselede Ruiselede voert een nieuwe belasting in op masten en pylonen. De belasting is vastgelegd op 2.500 euro per jaar per mast. Op dit moment staan er drie masten op Ruiseleeds grondgebied, al zijn er plannen voor twee nieuwe zendmasten naast het voetbalterrein in Doomkerke.

“Masten en pylonen verstoren het landschap en hebben daardoor ook een invloed op de aantrekkingskracht van de omgeving”, motiveert burgemeester Greet De Roo (RKD) de beslissing. “Masten die het algemeen belang dienen, zoals verlichtingsmasten, zijn vrijgesteld van de belasting. In Ruiselede komen op dit moment drie masten in aanmerking, met name die aan het slachthuis, de mast tegen de ring en aan het voetbalterrein. Hoogspanningsmasten hebben we niet op ons grondgebied.”

Al komen er mogelijk binnenkort wel twee nieuwe masten bij in Doomkerke. “Telecomoperatoren Telenet en Orange zijn in de omgeving van Doomkerke op zoek naar een nieuwe locatie voor hun zendantennes”, gaat De Roo verder. “Daarvoor wordt gekeken naar het voetbalterrein in de Brandstraat, waar twee bestaande lichtmasten zouden vervangen kunnen worden door twee nieuwe antennepylonen met een hoogte van 25 meter. Daarvoor moet een huurovereenkomst afgesloten worden met de gemeente als eigenaar van de grond, al betekent dat niet dat de masten er ook al definitief komen. Eerst moet nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij het Vlaams gewest, waarna er een openbaar onderzoek gevoerd kan worden.”