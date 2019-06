Ruiselede tekent dan toch in op Be-Alert Sam Vanacker

19 juni 2019

19u11 3 Ruiselede De gemeente Ruiselede gaat dan toch intekenen op Be-Alert. Dat is het alarmeringssysteem waarmee de overheid burgers via sms, e-mail of telefoon kan verwittigen bij een crisissituatie. Gemeenten betalen 1.100 euro per jaar voor een abonnement op het systeem.

Eind maart had burgemeester Greet De Roo (RKD) nog laten weten dat Ruiselede niet zou intekenen op het systeem omdat ze de kostprijs niet in balans vond ten opzichte van het nut voor een kleine landelijke gemeente als Ruiselede. Tijdens de budgetbesprekingen op de gemeenteraad van dinsdagavond merkte oppositiepartij Respect op dat er plots toch geld vrijgemaakt was voor het systeem. “Ik blijf bij mijn standpunt dat de prijs te hoog is. Het is oneerlijk dat kleine gemeentes evenveel moeten betalen als steden. Maar het is ook een feit dat we in Ruiselede met veel bedrijven zitten waar ook gevaarlijke stoffen kunnen opgeslagen liggen (afgelopen zaterdag nog was er een grootschalige brandweeroefening in dat verband bij slachthuis De Coster, nvdr). In noodsituaties valt het nut van zo’n alarmsysteem uiteindelijk moeilijk te ontkennen”, geeft De Roo toe.

In onze provincie zijn nu alleen Ingelmunster, Moorslede, Oostrozebeke en Alveringem niet aangesloten bij Be-Alert.