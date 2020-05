Ruiselede strikt Marc Van Ranst voor woordje over correct gebruik van mondmaskers Sam Vanacker

22 mei 2020

11u38 2 Ruiselede In Ruiselede zijn de eerste 6.000 mondmaskers bedeeld. Alle inwoners ouder dan zes jaar zouden ondertussen een herbruikbaar masker met het logo van de gemeente er op ontvangen moeten hebben. Leuk detail is dat het gemeentebestuur niemand minder dan Marc Van Ranst wist te strikken voor een online woordje uitleg.

In een korte videoboodschap zien we hoe de bekendste viroloog van het land de Ruiseledenaren toespreekt. Van Ranst legt uit dat de mondmaskers van Ruiselede dezelfde zijn als die van de stad Leuven, waarna er een instructiefilmpje volgt over het correcte gebruik van de maskers. “Een ideetje van onze algemeen directeur Florian Van de Sompel”, legt burgemeester Greet De Roo (RKD) uit. “Van Ranst ging met heel veel plezier op ons voorstel in en van de stad Leuven mochten we hun instructiefilmpje gebruiken. Klein verschil is dat onze maskers wel elastiekjes hebben.”

Nog twee ladingen op komst

Alle volwassen inwoners zouden ondertussen een masker in de bus gekregen moeten hebben. Voor alle kinderen ouder dan zes zijn er telkens twee kindermaskers geleverd. Al zijn er voor de volwassenen nog twee extra ladingen op komst. “Er is nog een masker op komst van de hogere overheid en we tekenden ook in op de groepsaankoop van Midwest (het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de regio midden West-Vlaanderen, red.). Door het enorme volume van de bestelling loopt die levering echter wat vertraging op. Wanneer die maskers verwacht worden is nog niet duidelijk.”