Ruiselede steunt lokale handel en horeca met zomeractie #Ikdenklokaal Valentijn Dumoulein

22 juli 2020

16u47 0 Ruiselede Het gemeentebestuur van Ruiselede en de lokale Unizo-afdeling willen met de nieuwe actie #ikdenklokaal inwoners stimuleren om lokaal boodschappen te doen en de plaatselijke horeca en handelaars te steunen.

Ieder Ruiseleeds gezin ontvangt daarbij eind juli een pakket van de zomeractie in de brievenbus. Dat bevat een herbruikbaar opvouwbaar boodschappentasje, een flyer met uitleg en een spaarkaart. Tussen 1 augustus en 15 september kunnen inwoners stempels verzamelen bij deelnemende handelaars wanneer ze de herbruikbare boodschappentas van de zomeractie gebruiken. De spaarkaart is vol wanneer ze zes stempels bevat van minstens drie verschillende handelszaken. Volle spaarkaarten kunnen gedeponeerd worden in de Zomeractie-brievenbus van het gemeentehuis. Eind september worden door het gemeentebestuur en Unizo uit de ingediende spaarkaarten 56 horecabonnen verloot. Het gaat om 40 bonnen van 10 euro te besteden in de lokale cafés/frituren/broodjeszaken, 8 bonnen van 25 euro te besteden in lokale ontbijtzaken en 8 bonnen van 50 euro te besteden in de lokale restaurants

23 handelszaken

Er nemen momenteel 23 handelszaken deel aan de zomeractie. De deelnemende handelszaken zijn herkenbaar aan de affiche ‘Zomeractie #ikdenklokaal’ in hun etalage. Naast de plaatselijke handelszaken nemen ook enkele marktkramers deel aan deze actie. De lijst met deelnemende handelszaken vind je ook terug op www.ruiselede.be/zomeractie. Ruiseleedse handelszaken die nog willen deelnemen aan deze zomeractie kunnen zich nog steeds aanmelden via economie@ruiselede.be of 051/ 70.84.14.