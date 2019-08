Ruiselede kermis met wandeltocht, gratis optredens en paardenkoers SVR

11 augustus 2019

18u04 0 Ruiselede In het weekend van 17 en 18 augustus komt de grote kermis naar Ruiselede en naar goede gewoonte trekken verschillende verenigingen opnieuw alle registers open. Door de passage van de Binck Bank Tour op 14 augustus komt er zelfs een extra kermisdag bij dit jaar.

Op kermiszaterdag organiseert De Gezinsbond om 17.30 uur terug een stoepkrijttekenwedstrijd aan de parking van zaal Polenplein. ‘s Avonds zijn er dankzij Rock D’Jazzter terug gratis optredens in het park naast de kerk. Na de succesvolle eerste zondageditie vorig jaar vindt Ruislé Koers ook dit jaar terug plaats op kermiszondag in de Pontstraat. De ingang ligt in de Groeneweg.

De KLJ viert dan weer drie dagen lang feest. Ze starten vrijdag met een barbecue in de tent in de Abeelstraat, de dag nadien gevolgd door hun Zwoele Zomernacht-fuif. Op zondagochtend is er een truck-en tractorwijding en in de namiddag is er een fietssneukeltocht in de namiddag. Nog op zondag organiseren de Molenstappers de 24ste Grote Kermiswandeltocht. Vertrekken kan vanaf 7 uur vanuit de Zaal voor Sport en Spel.