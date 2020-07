Ruiselede heeft coronaherstelplan klaar Sam Vanacker

13 juli 2020

13u34 2 Ruiselede Het gemeentebestuur van Ruiselede heeft een coronaherstelplan uitgewerkt. Het plan werd opgesteld door meerderheid en oppositie samen en werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Zo worden de stand- en huurgelden terugbetaald, wordt toerisme in eigen streek gepromoot en krijgt de gemeentelijke Ruislébon een opwaardering.

Het plan biedt een overzicht van alle maatregelen die al genomen werden, maar ook van de maatregelen die nog gepland staan. Om de verloren inkomsten van de geannuleerde kermissen te compenseren, gaat het gemeentebestuur van Ruiselede onder andere standgelden terugbetalen aan foor- en marktkramers. Er komt ook een restitutie van het huurgeld voor de gemeentelijke horecaconcessies voor de duur van de sluiting. Verder krijgt de bestaande Ruislébon een duwtje in de rug. Er komt een extra verkooppunt, de bon zal gedigitaliseerd worden en de gemeentelijk geboortepremies zullen voortaan uitbetaald worden in Ruislébons. De verenigingen kunnen dan weer rekenen op de subsidies die ze zouden krijgen voor een volledig werkjaar. Verder zet Ruiselede in op toerisme in eigen gemeente met onder andere fotozoektochten in elke parochie, een nieuwe toeristische kaart van de gemeente en op meerdere locaties komen extra banken en zonneluifels. Het volledige herstelplan is te vinden op www.ruiselede.be/herstelplan-corona.