Ruiselede gaat banden met Poolse zusterstad Krasnik verbreken als homofobie er aanhoudt Sam Vanacker

18 september 2020

17u27 0 Ruiselede De kans is groot dat er straks een einde komt aan meer dan twintig jaar verbroedering tussen Ruiselede en Krasnik. De Poolse stad Krasnik is namelijk een van de steden die in de omstreden ‘LGBT’-vrije zones ligt. Wie een andere geaardheid heeft, wordt er geweerd. “Prehistorische praktijken”, aldus burgemeester De Roo (RKD). “Als dat zo blijft, dan is de verbroedering carrément voorbij.”

Sinds juni telt Polen ongeveer 100 steden en gemeenten, voornamelijk in het zuidoosten van het land, die zichzelf uitgeroepen hebben tot ‘LGBT-vrije’ zones, plaatsen waar homo’s of lesbiennes niet welkom zijn. En daar hoort ook Krasnik, een stad van om en bij de 35.000 inwoners, bij. De homohaat in het conservatief christelijke land neemt toe sinds president Andrzesj Duda er aan de macht is. Hij is net herverkozen, stelt ‘traditionele gezinswaarden’ voorop en steunt openlijk de omstreden LGBT-vrije zones. Op een bepaald moment publiceerde een conservatieve Poolse krant zelfs raamstickers die particulieren of horecazaken konden uithangen om te tonen dat homo’s er niet welkom zijn.

Onbegrijpelijk dat een volk met zoveel geschiedenis daar helemaal niks uit lijkt te hebben geleerd. Dit zijn prehistorische, barbaarse praktijken” Greet De Roo

Sinds vorige week staat er tussen de kerk en het gemeentehuis een regenboogbankje. Daarmee profileert Ruiselede zich uitdrukkelijk als LGBT-vriendelijke gemeente. “Onbegrijpelijk dat een land met zoveel geschiedenis daar helemaal niks uit lijkt te hebben geleerd”, zegt burgemeester Greet De Roo (RKD). “Krasnik ligt in een dieprode LGBT-vrije zone en dat is zeer verontrustend. Het zijn prehistorische, barbaarse praktijken en met de gemeenteraad hebben we eerder al een motie opgesteld die dat veroordeelt. Die motie heb ik aan de Poolse ambassadeur, maar er is geen enkele reactie op gekomen. We hebben heel goede banden met een van de scholen in Krasnik. Als er niets verandert, dan is het gedaan met de verbroedering.”

Nazisme

Met die boodschap geeft het Ruiseleedse gemeentebestuur ook gevolg aan verschillende mails van bezorgde actiegroepen die binnenliepen over de kwestie. Een van die mails is afkomstig van het kersverse ‘Forbidden Colours’- fonds, het allereerste LGBT-fonds binnen de Koning Boudewijnstichting. De officiële lancering van het fonds staat gepland voor 15 oktober, maar nu al wordt actief geijverd voor gelijke rechten. “Een van onze eerste acties was het schrijven naar Ruiselede”, zegt Gabriël Goffoy van Forbidden Colours. “Dat Krasnik een stad waar de holocaust duizenden slachtoffers heeft gemaakt zich vandaag vereenzelvigd met praktijken die LGBT mensen verbannen, en zelfs aan het nazisme doen denken, kunnen wij niet plaatsen en toelaten. Daarom vragen we met aandrang om de banden met Krasnik te breken.”

De jumelage met Krasnik dateert al uit 1998. Sinds 2002 stuurt het gemeentebestuur een brief naar alle 15-,16- en 17-jarigen met de vraag of ze mee willen naar Polen. “Het ene jaar reizen de Ruiseleedse jongeren naar Krasnik, het jaar daarop komen de kinderen van de school in Krasnik naar hier, waarna er een jaartje pauze ingelast wordt. Telkens wordt rond de bevrijding van Ruiselede door de Polen gewerkt door de jongeren. Dit jaar was het de beurt aan de Ruiseleedse jeugd om naar de Poolse gastgezinnen te gaan. Maar door de coronacrisis hebben we die trip afgezegd. Of de reis doorgegaan zou zijn zonder corona is een andere vraag. Door corona kregen we in zekere zin uitstel, maar als Polen die geïnstitutionaliseerde homohaat blijft aanhouden, dan komt er een einde aan de traditie.”

Of het nog goedkomt in Polen, valt af te wachten. “De Europese Commissie steunt de LGBT-community in Polen, terwijl Duda slechts heel nipt de verkiezingen (zijn partij haalde 51% - nvdr.) won”, aldus nog Goffoy. “De oppositie zal dus hard zijn. Tot slot heeft Polen op economisch vlak de wind in de zeilen, wat doorgaans tot meer liberalisering leidt. Aan de andere kant is het ook zo dat de scheiding tussen kerk en staat in Polen veel vager is dan bij ons. Een verdere polarisering dreigt, maar we hopen uiteraard dat het goed afloopt voor de LGBT-community in Polen. Daar gaan we voor vechten.”