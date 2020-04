Ruiselede en Unizo lanceren nieuwe campagne met spandoeken en postkaartjes Sam Vanacker

28 april 2020

17u09 0 Ruiselede Het gemeentebestuur en Unizo Ruiselede slaan de handen in elkaar voor een nieuwe campagne. Met spandoeken en postkaartjes willen ze de ondernemers een hart onder de riem steken, terwijl de inwoners ook opgeroepen worden om de coronaregels te blijven volgen.

“Samen met Unizo lieten we voor deze campagne meer dan zeshonderd postkaartjes bedelen bij de Ruiseleedse ondernemers. Verder lieten we ook een aantal spandoeken in het straatbeeld plaatsen om de campagne in de kijker te zetten. Het drukwerk en de spandoeken werden ontwikkeld door lokale ondernemers”, zegt Hanne Ninclaus van Unizo Ruiselede. “Zo willen we hen een hart onder de riem steken en hen tegelijk bedanken voor hun blijvende inzet en ondernemerschap. We roepen iedereen op om de Ruiseleedse handelaars te steunen door lokaal te shoppen.”

“Daarnaast doen we een oproep naar de inwoners om de maatregelen te blijven opvolgen”, gaat burgemeester Greet De Roo (RKD) verder. “Hou minstens anderhalve meter afstand, blijf in je kot en was regelmatig je handen. We blijven samen verder brainstormen over actiepunten en zullen de ondernemers maximaal ondersteunen, zodat de lokale economie zich kan herpakken na de crisis.”