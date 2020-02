Roemeense inbrekers slaan twintig keer toe in één nacht, maar opgepakt dankzij alerte bewoner Hans Verbeke

12 februari 2020

19u00 0 Ruiselede De politie heeft woensdagvoormiddag drie Roemeense inbrekers gevat. Op de grens van Ruiselede en Wingene hadden ze dinsdagnacht bijna twintig inbraken of pogingen gepleegd. Ze zijn ter beschikking gesteld van het parket.

De lange reeks inbraken startte rond 2 uur en duurde tot rond 6 uur. In Wingene werden bewoners uit de Predikherenstraat het slachtoffer. In Doomkerke en Kruiskerke sloegen de daders toe in de Brandstraat, Planterijstraat, Krommekeerstraat en Kruisbergstraat. Ze hadden het vooral gemunt op auto’s, maar drongen ook woningen binnen.

Deur was open

Zaakvoerster Kate Ostin van hondentoilettage Saiko in de Planterijstraat in Ruiselede is een van de slachtoffers. “Mijn deur was uitzonderlijk niet gesloten”, vertelt de vrouw. “Daardoor heb ik geen materiële schade. De daders gingen ervandoor met honderd euro. Dat is jammer, maar ik prijs me vooral gelukkig dat ze mijn materiaal met rust hebben gelaten.”

Klopjacht, met honden en heli

Toen de eerste meldingen binnenliepen, organiseerde de politie meteen een zoekactie. “Verschillende ploegen werden daarbij ingezet, niet alleen van onze zone, maar ook vanuit Het Houtsche en de politiezone Aalter”, zegt commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt. “We kregen ook versterking van enkele speurhonden en een helikopter van de federale politie. Aanvankelijk leverde dat niks op, maar in de loop van de voormiddag kregen we plots een telefoontje van een alerte burger. Die had drie verdachte mannen gezien en onmiddellijk de link gelegd met een bericht dat we ’s morgens via sociale media hadden verspreid.”

Te voet gevlucht

Op een bepaald moment kruiste een patrouille de vluchtwagen van de daders. Die lieten daarop hun voertuig achter in de Predikherenstraat in Wingene en gingen op de loop. Omdat het trio op enkele plaatsen al geregistreerd was door bewakingscamera’s, beschikte de politie over een goeie persoonsbeschrijving. Zo werden de drie herkend aan het station van Aalter. Daar wilden ze vermoedelijk de trein nemen, maar zover kwam het dus niet. Een deel van de buit is al gerecupereerd. De daders worden ondervraagd en ter beschikking gesteld van het parket. Vermoedelijk verschijnen ze donderdag voor de onderzoeksrechter.