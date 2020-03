Reglement Bruwaanbos en Parochieveldbos vernieuwd Sam Vanacker

09 maart 2020

15u39 0 Ruiselede Recent werd een nieuwe toegankelijkheidsregeling opgemaakt voor het Bruwaanbos en het Parochieveldbos in Ruiselede en Aalter. Bezoekers en inwoners kunnen nog tot 6 april opmerkingen en suggesties indienen over het ontwerp van dat reglement.

Om het behoud van de natuur en de recreatie in goede banen te leiden, hebben het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Ruiselede als beheerders van respectievelijk het Bruwaanbos en het Parochieveldbos een nieuwe toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Concreet staat in dat reglement onder meer te lezen dat er in het bos niet gerookt mag worden, dat er alleen op de daartoe voorziene plaatsen mag gepicknickt worden en dat bezoekers geen schade mogen toebrengen aan de natuur. Het Agentschap Natuur en Bos staat open voor eventuele vragen en suggesties rond de nieuwe toegankelijkheidsregeling. Het ontwerp is nog tot 4 april te raadplegen op de gemeentehuizen van Aalter en Ruiselede of online via de website van het Bruwaanbos. Eventuele opmerkingen kunnen gemaild worden naar bart.roose@vlaanderen.be.