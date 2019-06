Rechtstreeks van de koe naar het glas: Ruiseleedse boer plaatst melkautomaat Sam Vanacker

13 juni 2019

15u26 0 Ruiselede Aan het melkveebedrijf van Jean-Nick Gelaude en Leen Goethals in de Kraaienbroekdreef 1 kun je sinds kort zuivere, gekoelde melk uit een automaat tappen. Verser kan niet.

Elke morgen, na het melken van de koeien, wordt de automaat gevuld met verse melk. Klanten zetten een (al dan niet zelf meegebrachte) fles onder de verdeelkop en kunnen die vullen naar wens. Voor een euro krijg je een liter melk. De automaat is dag en nacht open, zeven dagen op zeven. Jean-Nick en Leen mikken met de automaat niet alleen op buurtbewoners, maar ook op voorbijgangers. “We willen fietsers, wandelaars en automobilisten laten proeven van echte weidemelk. Omdat er geen bewaarmiddelen in zitten, is de melk maar drie dagen houdbaar in de koelkast, maar ze smaakt bijzonder lekker. We nodigen iedereen uit zelf eens te komen proeven.”

En volgens Jean-Nick lukt dat al aardig. “De automaat staat er nog maar pas, maar nu al overtreft het gebruik onze verwachtingen. Er zijn mensen die dagelijks verse melk komen tappen, maar ook voorbijgangers bereiken we goed. Onlangs is hier bijvoorbeeld een groep mountainbikers gestopt en allemaal hebben ze een stevig glas gedronken voor ze weer vertrokken. Vorig weekend hadden we zelfs een groepje jonge gasten die allemaal met een glas melk in de hand stonden.”

Meer info op de Facebookpagina ‘Melkautomaat Ruiselede’.