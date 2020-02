Protest tegen sluiting Sancta Maria blijft groeien: leerlingen vormen vrijdag mensenketting rond de school Sam Vanacker

06 februari 2020

13u38 0 Ruiselede Het protest tegen de sluiting van Sancta Maria in Ruiselede schakelt een versnelling hoger. Vrijdag staat een actie gepland waarbij de leerlingen een zo lang mogelijke mensenketting rond de school willen vormen.

Zoals het er nu naar uitziet, houdt Sancta Maria op 1 september op te bestaan. Scholengroep KSO Tielt-Ruiselede wil de middelbare school sluiten omdat de gebouwen te oud zijn en er te weinig leerlingen zijn. Maar de ouders, de leerkrachten en de 152 leerlingen van Sancta Maria leggen zich daar niet zomaar bij neer. Ze hebben al een petitie gelanceerd en een Facebookpagina aangemaakt. Eerder schreven boze ouders ook al een brief naar het schoolbestuur.

Nu organiseren de leerlingen een nieuwe actie. “De leerlingen vinden het niet kunnen dat ze geen stem hebben gekregen en als pionnetjes worden behandeld”, zegt iemand van Sancta Maria, die liever anoniem blijft. “Tijdens de leerlingenraad ontstond het idee om de school letterlijk te omarmen. Ze zijn het beu dat het bestuur van de scholengroep het alleen maar over cijfers en gebouwen heeft en niet over mensen. Met deze actie willen de leerlingen tonen dat de school een plaats heeft in hun hart. Vanaf 15 uur gaan ze een zo lang mogelijke mensenketting vormen rond de school. Iedereen met een hart voor Sancta is welkom om te komen helpen.”

De online petitie tegen de sluiting, die op de Facebookpagina van de actiegroep Red Sancta 2.0 te vinden is, telt ondertussen 982 digitale handtekeningen.