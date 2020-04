Pool kantelt met wagen, verwijdert nummerplaten en wandelt weg LSI

17 april 2020

17u32

Bron: LSI 0 Ruiselede Langs de Aalterstraat in Ruiselede is vrijdag een Poolse dertiger met zijn wagen op de zijkant in de gracht beland. De man raakte niet gewond, kroop uit zijn voertuig, verwijderde de nummerplaten en wandelde weg. De politie kon hem ondertussen wel identificeren.

De man week om een nog onduidelijke reden van zijn rijvak af en kwam rechts van de weg in de gelijkgrondse berm terecht. Wellicht trok hij zijn stuur volledig over waardoor hij naar de andere kant van de weg gekatapulteerd werd. Daar raakte de wagen een boom en kantelde op de zij, deels in de gracht, deels op een akker.