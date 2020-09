Poetsdienst OCMW houdt ermee op Sam Vanacker

20 september 2020

09u36 1 Ruiselede De poetsdienst van het OCMW van Ruiselede houdt eind dit jaar op te bestaan. De dienst zal voortaan door een private firma aangeboden worden.

“De poetsdienst beschouwen we niet langer als een kerntaak van het OCMW, terwijl de dienst al langer sterk verlieslatend is. Tenslotte zorgt de huidige beperkte personeelsequipe er voor dat het niet evident is om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Door de overdracht komen middelen vrij voor andere zaken ten behoeve van zoveel mogelijk inwoners. De gebruikers van de OCMW-poetsdienst krijgen een brief om hen te informeren over de beslissing. Er zal aandacht besteed worden aan het behoud van de continuïteit in de poetshulp.” Het is de bedoeling om de overdracht van de poetsdienst te laten plaatsvinden op 1 januari 2021.