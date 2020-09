Pieter Vanspeybrouck pakt eerste podium van het jaar: “Met de hulp van iedereen van mijn ploeg” Hans Fruyt

17 september 2020

22u29 0 Ruiselede Pieter Vanspeybrouck (33) heeft zijn eerste podiumplaats beet. In de eindsprint van de derde rit van de Ronde van Luxemburg moest de broodrijder uit Ruiselede enkel de Duitser John Degenkolb en de Roemeen Eduard-Michael Grosu laten voorgaan. Voor Circus-Wanty Gobert het negende podium dit jaar.

De tweede etappe van de Ronde van Luxemburg verliep woensdag niet vlekkeloos. De rit werd geneutraliseerd nadat de renners beslisten om niet meer verder te rijden. Omdat de veiligheid onvoldoende gegarandeerd werd.

“Het was het beste signaal dat het peloton kon geven”, blikte Vanspeybrouck terug naar de tweede etappe. “Dat een auto uit tegenovergestelde richting recht op het peloton afkwam was de druppel die de emmer deed over lopen. Dat was onaanvaardbaar. De organisatie hield er rekening mee. Wat de derde etappe betreft deden de organisatoren hun best.”

De etappe tussen Rosport en Schifflange draaide uit op een massaspurt. Bij Circus-Wanty Gobert werd Pieter Vanspeybrouck als spurter aangeduid. “Zowel woensdag als vandaag werd mijn kaart getrokken”, ging Vanspeybrouck verder. “Woensdag had ik geen al te beste benen. Vandaag had ik wel de benen om mee te spelen. Van iedereen in de ploeg kreeg ik in deze rit hulp. En op het laatste vooral van Loïc Vliegen. Hij wou me bedanken voor het werk dat ik voor hem opknapte tijdens de Ronde van Wallonië. De geest in de ploeg is heel goed. Diep in de finale liep het nog even op. Loïc hield het tempo zo hoog mogelijk. Zodat geen renners van achteruit konden komen. Toen de sprinttrein van John Degenkolb passeerde pikte ik meteen aan. Zo werd ik derde.”

De tweede plaats leverde de Roemeen Grosu de leidersplaats op. Hij nam die over van de Italiaan Diego Ulisi, winnaar van de openingsetappe. Amaury Capiot is in de tussenstand nog altijd beste Belg. De Limburger staat op negen seconden van Grosu. Jan Bakelants is tiende op zeventien tellen en best geplaatste renner van Circus-Wanty Gobert. Baptiste Planckaert pakte de leiding in het bergklassement. De West-Vlaming, die volgend seizoen ploegmakker wordt van Vanspeybrouck, sprokkelde in de derde rit elf punten en nam de leiding over van de Fransman Romain Zingle. De Ronde van Luxemburg eindigt zaterdag.