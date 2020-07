Piano’s Maene en Syntra lanceren samen unieke opleiding tot pianostemmer: “Ervaring is niet nodig, wel passie voor het instrument” Sam Vanacker

08 juli 2020

15u45 3 Ruiselede Piano’s Maene en opleidingscentrum Syntra roepen samen een opleiding tot pianostemmer en - hersteller in het leven. Gedurende twee jaar worden studenten op het hoofdkantoor van de pianobouwer in Ruiselede opgeleid tot volleerde pianostemmers. Het is de enige opleiding in zijn soort in ons land.

Opmerkelijk genoeg hoef je geen ervaring te hebben om te kunnen starten. “Piano kunnen spelen is een pluspunt, maar ervaring met de technische kant hoeft niet”, zegt Stefaan Vanfleteren van Piano’s Maene. “Hoe minder ervaring hoe liever zelfs, want kunnen starten met een wit blad is een voordeel. Een gezonde portie enthousiasme en passie voor het instrument volstaan. Het accent van de lessen ligt op het leren stemmen en afstellen van buffetpiano’s en vleugels op het gehoor. De lessen vinden plaats in het pianomuseum en het atelier in Ruiselede en de docenten zijn experts in hun vakgebied. Goede pianoherstellers zijn gegeerd en zullen dus niet snel om werk verlegen zitten.”

In Nederland bestaat er een opleiding pianostemmer in een technische middelbare school. In België is er geen vergelijkbare opleiding Stefaan Vanfleteren

Piano’s Maene is met de opleiding niet aan zijn proefstuk toe, terwijl Syntra eerder ook al een opleiding pianotechnicus aanbood in het Antwerpse. “De samenwerking is uniek omdat de som groter wordt dan de delen. Intern hebben we al jaren een opleidingsprogramma. Jaarlijks leiden we tien mensen op”, gaat Vanfleteren verder. “Dat doen we uit noodzaak. In Nederland bestaat een opleiding tot stemmer in een technische middelbare school in Amsterdam. Elk jaar hebben we ook Nederlandse stagiairs. Maar in België is er geen vergelijkbare middelbare opleiding. Nochtans is de instroom van nieuw talent belangrijk. Door samen te werken met Syntra verzekeren we die instroom. Sommige afgestudeerden kunnen aan de slag bij ons, anderen worden zelfstandig pianostemmer. Dankzij de samenwerking met Syntra zal de interesse mogelijk nog toenemen. Syntra bood in Antwerpen eerder ook al een opleiding tot pianostemmer aan, maar in veel gevallen kwamen daar iets oudere mensen op af die het pianostemmen eerder als een hobby zagen. Door de krachten te bundelen, tillen we de opleiding in Ruiselede naar een hoger niveau.”

Veel interesse

Er is nu al veel interesse. “De nieuwe opleiding staat amper een paar dagen online, maar we hebben al tien mails en motivatiebrieven ontvangen”, vertelt Syntra-opleidingscoördinator Eleni Van den Langenbergh. “De interesse is groot, al zijn de plaatsen beperkt tot veertien mensen per groep. Daarom werken we ook met een selectieprocedure. Via een eerste gesprek peilen we naar de motivatie van de kandidaten.”

Geïnteresseerden kunnen de inhoud van de opleiding nalezen op de website van Syntra West en Midden West-Vlaanderen.