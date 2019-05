Peter Gyselbrecht en journalist Bart Aerts vragen buitenvervolgingsstelling voor gelekte telefoongesprekken in marge kasteelmoord Siebe De Voogt

29 mei 2019

11u24 0 Ruiselede Peter Gyselbrecht en VRT-journalist Bart Aerts weten op 26 juni of ze voor de correctionele rechtbank in Brugge moeten verschijnen voor gelekte telefoongesprekken in het onderzoek naar de kasteelmoord. Beiden willen buiten vervolging gesteld worden.

Het Canvas-programma Terzake zond op 17 november 2016 telefoongesprekken uit afkomstig uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens. Uit de opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde later dat daar geen sprake van was. Peter Gyselbrecht, zoon van opdrachtgever en dokter André, bekende enkele dagen later in een persmededeling dat hij de telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. In het onderzoek naar de gelekte taps kwam journalist Bart Aerts als mededaders in het vizier van de speurders. Samen met Peter Gyselbrecht verscheen hij woensdagmorgen voor de raadkamer. Beiden vragen om buiten vervolging gesteld te worden. Volgens Gyselbrecht wilde hij met het lekken van telefoongesprekken geen schade toebrengen aan derden en enkel zichzelf verdedigen. Op 26 juni oordeelt de raadkamer of er een proces komt.