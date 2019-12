Permanent parkeerverbod ingevoerd in Eekhoutstraat SVR

26 december 2019

10u47 0 Ruiselede De gemeenteraad van Ruiselede heeft beslist om het eerder ingevoerde tijdelijke parkeerverbod in de industriezone in de Eekhoutstraat definitief te maken. Tussen 19 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s morgens mag er niet geparkeerd worden.

Omdat er voortdurend vrachtwagens geparkeerd stonden langs de Eekhoutstraat werd er afgelopen zomer al een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd. De proefperiode eindigt op 31 december en na een evaluatie besliste het gemeentebestuur om dat parkeerverbod vanaf 2020 permanent te maken. Oppositiepartij Respect had enkele bedenkingen bij de maatregel. “We betreuren dat er opnieuw parkeerplaatsen verdwijnen voor onze Ruiseleedse vrachtwagenchauffeurs. Voor firma’s die ’s ochtends vroeg beleverd moeten worden, vragen we met Respect om uitzonderingen toe te laten. Sommige vrachtwagens komen pakweg om 4 uur ‘s morgens al aan en wachten dan tot de firma’s in het industriepark hun deuren openen. Een paar uur wachten moet in die zin kunnen.” Burgemeester Greet De Roo (RKD) beloofde dat die mogelijkheid overwogen zou worden.