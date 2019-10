Oude gevangenisbegraafplaats Sint-Pietersveld wordt natuurbegraafplaats: “Zoals begraven op zee, maar dan in de natuur” Sam Vanacker

12 oktober 2019

17u07 0 Ruiselede Het oude historische kerkhof van Sint-Pietersveld, precies op de grens van Wingene en Ruiselede, wordt in 2021 heringericht als natuurbegraafplaats. Dat is een plek waar graven of asurnen volledig kunnen opgaan in de natuur, zelfs zonder merktekens zoals kruisjes of naambordjes.

Een natuurbegraafplek is een zone in natuur- of bosgebied waar de as van een overledene een plaats krijgt in biologisch afbreekbare urnen zonder herdenkingstekens. Het fenomeen van de natuurbegraafplaatsen wint stilaan aan bekendheid, maar in tegenstelling tot bij onze noorderburen zijn er in Vlaanderen nog relatief weinig dergelijke plekken. Onder meer in Rekem, Antwerpen en Sint-Niklaas zijn er. Absolute pionier in onze provincie was Roeselare. Daar werd in deelgemeente Oekene al in 2015 een urnenbos aangelegd naast de bestaande begraafplaats. Dat eerste jaar gingen er in Oekene weliswaar amper vier urnes de grond in, maar volgens Roeselaars schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) zitten de aanvragen in de lift. “Elk jaar hebben we er meer. Dit jaar staat de teller al op tien. De vraag stijgt wel degelijk.”

‘Rust en verbondenheid met de natuur’

De natuurbegraafplaats in Ruiselede wordt een geval apart dankzij de bijzondere geschiedenis van het kleine kerkhof. Het werd in 1854 in gebruik genomen als de begraafplaats van de ‘Ecole de Réforme de Ruyslede’. Tussen 1854 en 2002 werden er negentig mensen begraven, waaronder heel wat oud-directeurs van het nabijgelegen penitentiair centrum. Altijd hebben de gedetineerden zelf ingestaan voor het onderhoud van het kerkhof. In 2002 werd het kleine kerkhof erkend als bouwkundig erfgoed en beschermd cultuurhistorisch landschap. “De historische waarde is enorm”, zegt burgemeester Greet De Roo (RKD). “De locatie straalt een verbondenheid uit met de natuur, terwijl de geschiedenis van het Sint-Pietersveld hier in de stenen zit. Misschien ietwat macaber in de ogen van de fietsers die hier passeren, maar het is een mooie, rustgevende plek en een uitstekende locatie voor een natuurbegraafplaats.”

Koortskapel al in ere hersteld

Om het in onbruik geraakte stukje erfgoed op te waarderen, besliste de Vlaamse Landmaatschappij in 2017 al om in samenspraak met de gemeentes Ruiselede en Wingene het kerkhof opnieuw in te richten. Recent werd de oude koortskapel die op het grondgebied van Wingene staat volledig in ere hersteld. Die vernieuwde kapel werd zaterdag officieel geopend. Wingene zorgt straks ook voor het uitdunnen van de bomen rond de de kapel en voor de aanleg van een parkeerzone ter hoogte van de ingang langs de Bruggesteenweg. Nog aan de ingang komen een fietsenstalling en infoborden.

Centraal muurtje met namen

De herinrichting en het beheer van de eigenlijke begraafplaats is voor de rekening van Ruiselede. “Aan de voorkant zorgen we voor een strooiweide. Aan de achterkant komt een urnenbos. Naamkaartjes of kruisjes komen er niet in dat bos. Er zal met biologisch afbreekbare urnen gewerkt worden die volledig verteerd kunnen worden door de natuur. In die zin is het vergelijkbaar met een uitstrooiing op zee. Wel gaan we voor een centraal muurtje zorgen met daarop een plakkaat met namen”, zegt Annelies Van Tomme van de cultuurdienst. “Verder is het ook de bedoeling dat de toegangspoort, de kapel achterin en de voornaamste graven gerestaureerd worden. Al zullen de bestaande graven sowieso ook allemaal behouden blijven. Nieuwe grafstenen zullen er uiteraard niet meer bij komen.”

Aangezien er voor de restauratiewerken aan de kapel, de toegangspoort en de graven nog een hele administratieve weg afgelegd moet worden zullen de werken vermoedelijk pas starten eind 2021.