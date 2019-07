Opnieuw gedetineerde ontsnapt uit gevangenis in Ruiselede (maar snel weer gevat) LSI ADN

18 juli 2019

19u00 12 Ruiselede Amper een week nadat al drie gedetineerden uit het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede waren ontsnapt, is vanmiddag opnieuw een gevangene gaan lopen. Het gaat om een 49-jarige man die de benen nam tijdens zijn tewerkstelling op de boerderij van het centrum. Hij is intussen opnieuw opgepakt.

“Het gaat om iemand die een gevangenisstraf van minder dan vijf jaar uitzat”, aldus de woordvoerder van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver eerder vandaag. “Het was geen geplande ontsnapping, maar eerder een emotionele, impulsieve beslissing. Er is geen enkel verband met de vorige ontsnappingen.”

Meteen na de vlucht sloeg het personeel alarm. Er volgde nog een zoekactie door de lokale politie van de zone Regio Tielt, zonder resultaat. De 49-jarige man stond daarop geseind. Later op de avond kon hij dan toch weer opgepakt worden, meldt het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Waar en wanneer de man precies opgepakt werd, is nog niet duidelijk.

Spoorloos

Op vrijdag 5 juli ontsnapten al twee gevangenen toen ze een cipier bedreigden en een brandblusser gebruikten om een deur te forceren, op 9 juli volgde een derde gedetineerde. De twee eerste ontsnapten konden in Rotterdam teruggevonden worden, de derde is nog altijd spoorloos.

Zij moeten in ieder geval niet meer rekenen op een terugkeer naar Ruiselede, een halfopen instelling zonder hoge muren, prikkeldraden of omwallingen waar gedetineerden een traject doorlopen dat hen moet voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij.