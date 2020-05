Ook commissie Zorgvuldig Bestuur oordeelt dat verder overleg nodig is rond Sancta Maria, schoolbestuur trekt sluitingsplannen in

“Door de coronacrisis bleef het een tijdje uitkijken naar het oordeel van de commissie, maar midden deze week kwam dan het verlossend antwoord van dit controleorgaan van de Vlaamse overheid”, aldus Stefaan Vermeire van de oudervereniging van de middelbare school. Het was ook de oudervereniging die klacht had ingediend bij die commissie over de geplande sluiting. “De commissie volgt de beslissing van het DPCC en benadrukt dat het schoolbestuur de procedures op vlak van participatie correct moet volgen worden.” Verder laat de commissie weten dat het schoolbestuur de plannen voor de sluiting dit jaar ondertussen al ingetrokken heeft. Dat komt niet als een verrassing. Algemeen directeur Rik Delmotte haalde eerder al aan dat scholen door de coronacrisis andere prioriteiten hebben.

Vernieuwd studieaanbod

“Met de oudervereniging zijn we verheugd dat ook de commissie duidelijk aangeeft dat de enige weg naar een duurzame oplossing die van participatie en overleg is. We hopen dat het schoolbestuur onze uitgestoken hand aanneemt en dat er daadwerkelijk overleg komt dat uitmondt in een duurzame verankering van het schoolaanbod in Ruiselede. Ondertussen wordt er op schoolniveau met veel enthousiasme verder gewerkt aan de vernieuwing van het studieaanbod. Het aanbod van het tweede jaar is voortaan verrijkt met een aantrekkelijke waaier aan keuzepakketten die inspelen op de sterkte van iedere leerling en de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zijn geopend.”