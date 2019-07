Nieuw Gallatasdreefje en Disveldwegel in Doomkerke feestelijk ingewandeld Sam Vanacker

08 juli 2019

10u27 0 Ruiselede Er liggen twee nieuwe wandelpaden tussen het gemeentepark Disveld, in het centrum van Doomkerke, en het natuurgebied Vorte Bossen. Tot voor kort was er slechts één verbinding door de Gallatasbossen, maar door de aanleg van de nieuwe trage wegen zijn verschillende lusvormige wandelingen vanuit Doomkerke naar de Vorte Bossen mogelijk.

Beide paden werden vorige week feestelijk geopend en ingewandeld. De in ere herstelde trage weg tussen de Brandstraat en de Bruggesteenweg (800 meter) kreeg de naam Gallatasdreefje en is ook geschikt voor mountainbikers. De verbinding richting het Disveld (250 meter) kreeg de naam Disveldwegel. Beide paden zijn aangelegd via het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld van de Vlaamse Landmaatschappij. De gemeente Ruiselede heeft 50 procent bijgedragen in de aankoop van de gronden voor de paden en 30 procent in de aanleg ervan. De overige kosten werden betaald via subsidies. De gemeente staat in voor het beheer van de paden.