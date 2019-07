Na ontsnapping van gedetineerden: “Allicht impulsieve daad met alleen maar negatieve gevolgen” Hans Verbeke

10 juli 2019

20u13 0 Ruiselede Zoals in het verleden al meer gebeurde, zijn recent opnieuw drie gedetineerden ontsnapt uit het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede. Twee van hen zijn intussen weer gevat, de derde is nog op de loop. “We hebben er het raden naar waarom ze de benen nemen”, zegt Chris De Vidts, directeur van het PLC. “Eens opnieuw gevat, is het terug naar af voor hen. Dat is betreurenswaardig, ook voor ons.”

Het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede, op de grens met Wingene en vlakbij het Sint-Pietersveld, ziet er niet direct als een jeugdheem uit maar anderzijds ook niet als een gevangenis. “Bij ons geen hoge muren, geen prikkeldraad, geen omwallingen die vluchten onmogelijk maken of minstens sterk bemoeilijken”, zegt directeur Chris De Vidts. “Wij zijn een open inrichting waar gedetineerden een traject doorlopen dat hen moet voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij. Hen de verantwoordelijkheid geven om al met een stukje vrijheid om te gaan, maakt daar onderdeel van uit. En dat houdt ook een risico in, ja.”

Drie gevlucht, twee gevat

Vorige vrijdag ontsnapten twee gevangenen toen ze een cipier bedreigden en een brandblusser gebruikten om een deur te forceren. Eén van hen was Sven Buysschaert (37), die in 2007 met twee anderen tot 15 jaar cel werd veroordeeld. Het trio had een 60-jarige man in zijn huis beroofd en zo zwaar geslagen dat hij nadien overleed. De andere ontsnapte zat een straf uit voor drugs en diefstallen. Dinsdagmiddag ontsnapte nog een gedetineerde. Het trio werd geseind en met (gedeeltelijk) succes: de twee die vrijdag op de loop gingen, werden woensdagmorgen ingerekend tijdens een controle in Rotterdam. Ons land vraagt hun overlevering.

Weg privileges

“Het spreekt vanzelf dat de drie ontsnapte gedetineerden niet meer terug naar een strafinrichting als de onze kunnen”, zegt directeur Chris De Vidts. “Het duo dat nu is gevat, gaat naar een traditionele, gesloten gevangenis. Omwille van de bedreigingen en het geweld dat ze gebruikten, riskeren ze bovendien een bijkomende straf.” Weg dus, met de privileges die ze totnutoe genoten in Ruiselede. “Wij betreuren dat. Het duo dat vrijdag op de loop ging, was hier al een hele tijd en had goeie vooruitzichten naar een terugkeer in de maatschappij. Dat is nu tenietgedaan. De derde was hier nog maar pas, hij had nog een langer traject af te leggen.” De Vidts vermoedt dat de beslissing om te vluchten impulsief werd genomen. “De gedetineerden weten dat, eens ze hier toegelaten worden, hen een toekomst in de buitenwereld wacht. Dan is het niet verstandig om er op een dag toch vandoor te gaan.”