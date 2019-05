Motorrijder gewond na botsing met auto VHS

23 mei 2019

18u32 5

Een 23-jarige motorrijder uit Aalter is donderdag rond 9.45 uur zwaargewond bij een botsing op de N37 in Ruiselede. De motorrijder reed richting Tielt toen hij verrast werd door een Audi A6 die uit de andere richting kwam en links de Tieltstraat indraaide. De automobilist, een 78-jarige man uit Tielt, had de motorrijder niet opgemerkt. De jonge motard kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje verkeershinder op de drukke verbindingsweg tussen Tielt en Aalter.