Meer aandacht voor fietsers bij heraanleg kruispunten Brandstraat Sam Vanacker

31 mei 2019

16u26 0 Ruiselede Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Brandstraat in Doomkerke vroeg oppositiepartij Respect tijdens de recentste gemeenteraad extra aandacht voor de veiligheid van de fietsers bij de heraanleg van de straat. Burgemeester Greet De Roo (RKD) reageerde dat beide kruispunten de nodige aandacht zullen krijgen.

In de week van 10 juni starten Aquafin en rioolbeheerder Farys met rioleringswerken in Vieruitersten (ten noorden van de Brandstraat) en de Brandstraat. De aannemer zal eerst de bestaande weg opbreken ter hoogte van het pompstation aan de noordelijke kant. In de week van 17 juni begint dan de aanleg van de nieuwe riolen in de richting van de Brandstraat. Nadat de riolen in deze fase zijn geplaatst, gaan de werken verder in Vieruitersten ten zuiden van de Brandstraat. In de loop van het najaar moeten de werken achter de rug zijn.

Aquafin en Farys presenteerden de plannen al op 2 mei aan de buurt tijdens een infovergadering in Kamphuis ‘t Haantje. Oppositieraadslid Marnix Van Daele (Respect) merkte tijdens de gemeenteraad op dat het kruispunt aan De Radio een pak veiliger uitgewerkt is dan het kruispunt met het Amerikaplein. “Aan de Radio zien we dat er twee oversteekplaatsen uitgetekend worden aan weerszijden van de straten. Waarom kan dit ook niet aan het Amerikaplein?”

“Wij delen die bezorgdheid”, reageert burgemeester Greet De Roo (RKD). “De inrichting van het Amerikaplein, vooral met het oog op fietsers dient nog eens herbekeken te worden. Al is een herinrichting volledig in de stijl van het kruispunt van de Maria-Aalterstraat en Predikherenstraat niet helemaal aan de orde. Per slot van rekening is het kruispunt aan de Radio wel een stuk groter. Hoe dan ook volgen we dit verder op.”

De volledige planning van de rioleringswerken is hier terug te vinden.