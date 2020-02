Man krijgt 6 jaar cel voor verkrachting van zwakbegaafde adoptiedochter Siebe De Voogt

13u48 0 Ruiselede Een 50-jarige man uit Ruiselede heeft een effectieve celstraf van zes jaar gekregen voor de verkrachting van zijn dochter, toen 16 jaar. De feiten speelden zich af toen het meisje een namiddag het begeleidingscentrum waar ze verbleef mocht verlaten voor een uitstapje met haar adoptievader.

Het slachtoffer had drie jaar haar vader niet mogen zien door een verkrachtingszaak die hem boven het hoofd hing. M.D. werd ervan verdacht haar zus te hebben verkracht, maar werd daar uiteindelijk voor vrijgesproken. Op 23 augustus 2019 mocht de vijftiger uit Ruiselede een uitstapje maken met zijn adoptiedochter. Het meisje kampt met een mentale beperking, autisme en gedragsstoornissen en was daarvoor opgenomen in een begeleidingscentrum. Volgens haar moeder heeft ze de mentale leeftijd van een kind van 10 jaar. Ze zouden samen Oostende bezoeken, maar in werkelijkheid nam M.D. haar mee naar zijn woning en verkrachtte de tiener. Terug in het centrum biechtte ze alles op aan haar begeleiders. Die dienden meteen klacht in bij de politie.

Verstoorde seksualiteit

M.D. werd aangehouden door de onderzoeksrechter, maar ontkende aanvankelijk alles. Nadien wijzigde hij nog verschillende keren zijn verklaring. Zo gaf de vijftiger onder andere aan dat zijn dochter hem gevraagd had “haar te leren seksen”. Onderzoek wees uit dat M.D. websites bezocht die materiaal bevatten over seksuele relaties tussen vader en dochter. “Het wijst op een verstoorde seksualiteit bij de beklaagde”, zei de rechter maandagmorgen. “Het is ergerlijk dat hij de verantwoordelijkheid voor de feiten bij zijn zwakbegaafde dochter probeert te leggen.” De rechtbank stuurde M.D. uiteindelijk zes jaar naar de gevangenis. Aan zijn adoptiedochter moet hij voorlopig 1.500 euro schade betalen.