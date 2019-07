Man betrapt met maar liefst een kwart kilogram cannabis Alexander Haezebrouck

14 juli 2019

16u06 0 Ruiselede Een 41-jarige bestuurder uit Ruiselede werd zaterdagavond in Oostrozebeke aan een toevallige verkeerscontrole onderworpen door de politie. De agenten troffen in zijn wagen tot hun grote verbazing maar liefst een kwart kilo cannabis aan. Ook bij een huiszoeking werden kilo’s drugs gevonden.

Na de verkeerscontrole in Oostrozebeke werd de 41-jarige man gearresteerd. De politie besloot om ook een huiszoeking uit te voeren bij de man thuis. Daar werd nog eens 2,5 kilo cannabis, een halve kilo cocaïne en 160 xtc-pillen ontdekt. De 41-jarige man bekende tijdens zijn verhoor dat hij al een tijdje drugs verkoopt uit geldnood. Tijdens de huiszoeking was ook de 32-jarige vriendin van de man thuis. Ook zij werd gearresteerd. Beiden zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter en die zal beslissen over hun verdere aanhouding.