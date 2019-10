Lezing broers Vanden Berghe brengt 11.000 euro op voor kankeronderzoek Sam Vanacker

24 oktober 2019

14u12 1 Ruiselede De passage van de twee Ruiseleedse professoren Wim en Tom Vanden Berghe in de Zaal voor Sport en Spel afgelopen weekend was een enorm succes. De gemeente Ruiselede liet zich van haar warmste kant zien en de activiteit bracht elfduizend euro in het laatje voor het onderzoek naar kanker.

Wim en Tom Vanden Berghe kwamen op 19 oktober samen met hun zus en laborante Joke de baanbrekende resultaten van hun eigen onderzoek toelichten op uitnodiging van de Ruiseleedse raad voor Cultuurbeleid. Tom Vanden Berghe beet de spits af met een uiteenzetting over kanker, waarna broer Wim de nieuwe behandeling uit de doeken deed. Joke zorgde voor een interactieve microscoopworkshop. De toegang tot de lezing was gratis, maar de inkomsten van drankverkoop, vrije bijdragen en donaties van Ruiseleedse particulieren, verenigingen en organisaties leverden een voorlopig totaalbedrag van 11.000 euro op. Dat bedrag zal trouwens nog oplopen, want de rechtstreekse online stortingen werden er nog niet in verrekend.

De onderzoekers haalden vorig jaar de internationale vakpers en zijn de grondleggers van wat zeer waarschijnlijk de basis wordt van een nieuwe generatie kankermedicijnen. De twee onderzochten het effect van withaferine A op chemotherapieresistente kankercellen. Withaferine A is een ontstekingsremmend bestanddeel van Indische winterkers. Die stof valt de ingebouwde antiroestbescherming van kankercellen aan. Omdat kankercellen ijzer nodig hebben om te groeien, beginnen ze zonder die bescherming te roesten en vallen ze uit elkaar. Om die fantastische ontdekking te ontwikkelen tot medicijn is echter nog verder onderzoek nodig.