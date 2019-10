Landbouwgrond in Brandstraat wordt heraangelegd tot parking en voetbalterrein Sam Vanacker

16u09 1 Ruiselede Het gemeentebestuur koopt een stuk landbouwgrond langs de Brandstraat in Doomkerke met het oog op de aanleg van een parking en extra oefenterreinen voor KFC Doomkerke.

De gemeente telt 140.000 euro neer voor de grond, die een oppervlakte heeft van 71 are. De grondverwerving werd eerder al aangekondigd omwille van de plannen van de Vlaamse Landmaatschappij, die in Doomkerke een nieuw secundair onthaalpunt voor provinciedomein Bulskampveld wil realiseren. Er zou er dertigtal publieke parkeerplaatsen komen. De rest van het perceel zal gebruikt worden voor een uitbreiding van de sportinfrastructuur van de naastgelegen voetbalclub FC Doomkerke. Er worden extra oefenterreinen aangelegd. De start van de werken is gepland voor halfweg 2020.