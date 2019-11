Krassen voor roséwijn met eindejaarsactie Unizo Sam Vanacker

27 november 2019

10u18 0 Ruiselede In Ruiselede loopt gedurende de volledige maand december opnieuw de eindejaarsactie van Unizo. Naar goede gewoonte wordt er gewerkt met krasbiljetjes die uitgedeeld worden bij elk van de zeventien deelnemende handelaars.

Kleine nieuwigheid dit jaar is dat er met de krasbiljetten geen flessen schuimwijn, maar wel flessen roséwijn te winnen zijn. Verder zitten er net als vorig jaar ook waardebonnen van 10 euro in de prijzenpot. Per aankoopschijf krijgt de klant een kraslotje. “Een beproefde formule die als een voordeel wordt ervaren door klanten”, zegt Petra Deroust, voorzitter van het eindejaarsactiecomité. “Per slot van rekening weet je zo onmiddellijk of je al dan niet gewonnen hebt.”

Krasloten worden tussen 1 en 31 december uitgedeeld bij doe het zelf Devolder-Coussens (Handy Home), tuinmachines Verbeke, brandstoffen Maenhout, brandstoffen Vaneenooghe, kachels en sanitair De Paepe, Wijnsafari, Slagerij Benny, De Beenhouwerij, bakkerij Rutsaert, bakkerij Pascalino, koelwaren Biebuyck, restaurant De Nieuwe Lekkerbek, kapsalon Unique, nagelstudio Estelle, pedicure Teen en t’ander, lingerie Petra en Vishandel Vanlaere.