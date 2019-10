Koning en koningin komen naar Ruiselede en Pittem Sam Vanacker

30 oktober 2019

16u23 7 Ruiselede Koning Filip en koningin Mathilde komen op woensdag 6 november op bezoek in Ruiselede en Pittem. Het vorstenpaar bezoekt in Ruiselede het Penitentiair Landbouwcentrum en Piano’s Maene, waarna er in Pittem een gesprek met enkele bedrijfsleiders en een ontmoeting met de bevolking op het programma staat.

Het is ondertussen al geleden van mei 2018 dat koning Filip nog onze contreien bezocht. Toen deed hij scholengroep Sint-Rembert in Torhout en Greenyard Frozen in Westrozebeke aan. Dit keer houdt de koning halt in Ruiselede en Pittem en wordt hij vergezeld van koningin Mathilde. Het bezoek start in Ruiselede bij het Penitentiair Landbouwcentrum, een open inrichting waar gedetineerden zich voorbereiden op hun vrijlating. Nog in Ruiselede gaat het vorstenpaar langs bij Piano’s Maene, een familiebedrijf en een van de grootste pianobedrijven van Europa. Daarna gaan de koning en de koningin met hun gevolg naar Pittem, waar een gesprek met een aantal bedrijfsleiders over de impact van de Brexit op de agenda staat. Die vergadering wordt gevolgd door een receptie en een ontmoeting met de bevolking.