Koelwaren Biebuyck deelt 20.000 ijsjes uit aan jeugdkampen en speelpleinwerking Sam Vanacker

07 juli 2020

17u38 6 Ruiselede Koelwaren Biebuyck uit Ruiselede pakt deze zomer uit met een stuntje in samenwerking met regionale televisiezender Focus-WTV. Speelpleinwerkingen of jeugdverenigingen die in juli of augustus op kamp gaan, kunnen zich kandidaat stellen voor een gratis bezoekje van een ijskar. Alles samen zullen er twintigduizend ijsjes uitgedeeld worden.

“Iedereen die plannen heeft voor een jongerenkamp met een of meerdere bubbels in juli of augustus maakt kans op een mini-Magnum voor alle kinderen”, zegt zaakvoerder Chris Hullebusch. “Je kandidaat stellen kan via een mailtje naar Focus-WTV of rechtstreeks bij koelwaren Biebuyck via chris@biebuyck.be. Het aantal kinderen in de bubbel moet vermeld worden. Met een mooie foto van het kamp of van de kampplaats wordt de kandidatuur uiteraard wat krachtiger. Elke week worden uit alle inzendingen tien winnaars geloot, tot aan het einde van de zomervakantie. Alles samen zijn er twintigduizend gratis Magnums voorzien. De jeugdbewegingen die in de prijzen vallen, worden telkens persoonlijk verwittigd. Die kunnen dan ofwel in Ruiselede hun ijsjes komen ophalen, ofwel krijgt het kamp - afhankelijk van de afstand - een bezoekje van onze speciale ijskar. Mogelijk komt er dan ook een cameraploeg van Focus-WTV langs.”