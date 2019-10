Jeugdraad haalt Amelie Albrecht en Gunter Lamoot naar Zaal van Sport en Spel Sam Vanacker

15 oktober 2019

11u39 0 Ruiselede Voor het tiende jaar op rij organiseert de jeugdraad van Ruiselede een comedy-avond in de Zaal van Sport en Spel. Dit keer strikte de jeugdraad Gunter Lamoot en Amelie Albrecht voor een optreden.

Naast gevestigde waarde Gunter Lamoot komt ook voormalig postbode Amelie Albrecht op 9 november naar Ruiselede. Ze is relatief nieuw in de wereld van de comedy en werd in december 2018 de eerste vrouw ooit die de finale van Humo’s Comedy Cup won. Ze liet toen meer dan honderd, bijna uitsluitend mannelijke, kandidaat-comedians achter zich. Ze omschrijft zichzelf als “een ongemotiveerde postbode met maar twee interesses, Duvel en Duvel”. De eerste: haar hond. De tweede: het bier. En dat is géén grap. De Dendermondse werkt ondertussen als redacteur bij het praatprogramma De Ideale Wereld. Af en toe is ze er ook voor de camera te zien. MC van dienst op 9 november is Roel Steeno.

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur. Kaarten zijn te koop bij Brandstoffen Maenhout, DHZ Devolder-Coussens, ’t Mag Gezien, Bakkerij Rutsaert, bij de leden van de jeugdraad en bij de Dienst Vrije Tijd van de gemeente. De deuren van de zaal gaan open om 19.30 uur.