Inzamelcontainers voor mondmaskers staan klaar aan zeven gemeentehuizen Sam Vanacker

25 maart 2020

12u05 0 Ruiselede De eerste concrete maatregel van de nieuwe intergemeentelijke taskforce is een feit. Aan de gemeentehuizen van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene staan ondertussen overal containers bestemd voor de inzameling van mondmaskers.

De zeven gemeenten bundelden de krachten en riepen maandag samen de bevolking op om solidariteit en samenhorigheid te tonen. Heel concreet kan dat nu overal door zo veel mogelijk mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten of wegwerphandschoenen te doneren. Ook zelfgemaakte mondmaskers zijn welkom in de containers. Alle ingezameld materiaal wordt door de taskforce, de huisartsenkring en de hulpverleningszone herverdeeld over de diverse zorgactoren. Daarvoor werden ondertussen ook duidelijke afspraken vastgelegd.

Zorgverleners kunnen maskers aanvragen via de eerstelijnszone ELZ RITS op info@eerstelijnszonerits.be of 0471/41.91.08. Via thuisverzorgers kunnen ook zelfgemaakte maskers verdeeld worden bij (vermoedelijke) COVID-19 patiënten die zij zelf verzorgen. Voor dokters worden er per triagepunt maskers beschikbaar gesteld.