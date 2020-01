Inbraak in jeugdgebouw tijdens eindejaarsperiode LSI

02 januari 2020

19u35

Bron: LSI 2 Ruiselede In Ruiselede is tijdens de eindejaarsperiode ingebroken in het gebouw van jeugdhuis Jester, KLJ en de speelpleinwerking. Dat is donderdagavond vastgesteld.

De drie verenigingen zitten allen samen in één gebouw aan het voetbalterrein van Ruiselede. Inbrekers forceerden twee ramen om binnen te raken. De lokalen zijn doorzocht, maar over de buit is nog geen duidelijkheid. De inbraak moet tussen oudejaarsavond en donderdag zijn gepleegd.