IN BEELD: Koning Filip praat met gevangene Kristof (34): “Het leven is te kort om nog eens te hervallen. Ik wil een gezin stichten en er zijn voor mijn familie” Sam Vanacker

06 november 2019

15u29 8 Ruiselede Koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdagochtend het penitentiair landbouwcentrum en Piano’s Maene in Ruiselede bezocht. Daarna werd het vorstenpaar in Pittem ontvangen, waar ze uitgebreid de tijd namen om de bevolking te begroeten.

Het koninklijke bezoek startte in het PLC van Ruiselede, een gevangenis met een open regime waar gedetineerden voorbereid worden op een herintegratie in de maatschappij. Filip en Mathilde werden ontvangen door de directie, de burgemeester, de gouverneur en justitieminister Koen Geens. Na een korte rondleiding sprak het koningspaar er met een aantal gevangenen, waaronder Kristof (34). De man uit Ninove zit al zeven jaar en twee maanden vast wegens drugsfeiten. “Ik kwam op mijn vijftiende voor het eerst in aanraking met drugs”, vertelde hij aan de koning. “Het begon met een jointje, maar gaandeweg begon ik te experimenteren met zwaardere drugs. Op mijn negentiende gebruikte ik voor het eerst heroïne. Kort daarop begon ik te dealen en criminele feiten te plegen om mijn verslaving te kunnen betalen. Op mijn 22ste kwam ik voor het eerst in de gevangenis terecht. Na mijn vrijlating wou ik stoppen, maar ik herviel.”

Het leven is te kort om nog eens te hervallen. Ik wil een gezin stichten en er zijn voor mijn familie: ex-drugsverslaafde op de vraag van koning Filip waar hij de kracht vandaan haalt om te vechten tegen zijn verslaving Gedetineerde Kristof

De koning luisterde geboeid naar het openhartige verhaal. “Toen ik in 2018 opnieuw in de gevangenis van Dendermonde belandde, besloot ik echt iets te doen aan mijn probleem. Ik besefte dat mijn verslaving een vlucht uit mijn verleden was en leerde dat ik bepaalde zaken eerst een plaats moest geven. Tien maanden geleden kwam ik terecht in Ruiselede en stapte ik in het programma B.lieve, een herstelprogramma voor drugsverslaafden. Via die behandeling leer ik nu risico’s op terugval herkennen en vermijden”, legt Kristof uit. Koning Filip vroeg hem waar hij de kracht vandaan haalt om te vechten tegen zijn verslaving. “Het leven is te kort om nog eens te hervallen. Ik wil een gezin stichten en er zijn voor mijn familie.”

Hofleverancier Maene

Meteen na het strak getimede gevangenisbezoek ging het gezelschap naar Piano’s Maene, waar Filip en Mathilde een rondleiding in het bedrijf kregen. De Ruiseleedse pianobouwer is sinds 2013 officieel hofleverancier, maar levert eigenlijk al veel langer piano’s aan het paleis. “De koninklijke familie is ook een muzikale familie en er staan enkele van onze instrumenten in het paleis”, legt PR-verantwoordelijke Tine Mannaerts uit. “Bovendien huurt het paleis bij speciale gelegenheden ook piano’s bij ons en regelmatig sturen we ook een van onze pianostemmers naar het paleis. Dankzij de overname van het Nederlandse Ypma piano’s zijn we trouwens ook hofleverancier van het Nederlandse koningshuis.”

Filip en Mathilde kregen zowel in de showroom als in het atelier een rondleiding door eigenaar Chris Maene. In het atelier spraken ze even met Baptiste Van den Eynde (20). Hij is pas afgestudeerd en werkt ondertussen een jaar als instrumentenbouwer bij Maene. “De koningin vroeg me of ik zelf ook speel. Ik heb haar eerlijk geantwoord dat ik vroeger wel muziekles heb gevolgd, maar dat ik sinds ik hier werk terug naar de muziekschool ga. Hier heb ik mijn passie voor muziek herontdekt.”

Honderden tricolore vlaggetjes in Pittem

Het koninklijke bezoek aan West-Vlaanderen werd afgesloten in het gemeentehuis van Pittem. Na een korte vergadering werden de koning en de koningin verwelkomd door burgemeester Ivan Delaere (CD&V), die toegaf dat hij zijn oren bijna niet kon geloven toen hij hoorde dat het vorstenpaar naar het kleine Pittem zou komen. “Maar ik ben bijzonder trots u hier vandaag te mogen begroeten. Een hele eer voor onze regio.”

Daarop nam het vorstenpaar de tijd om het volk voor het gemeentehuis te begroeten. Honderden mensen, zowel rusthuisbewoners als scholieren, stonden er paraat met tricolore vlaggetjes. Onder hen ook Erik Vanneste en Christiana Braekevelt uit Tielt. “Mathilde herkende ons meteen”, vertelt Christiana trots. “We hebben hen dan ook al meer dan honderd keer ontmoet, terwijl we ook een goeie band hebben met prinses Astrid en prinses Claire. We volgen het koningshuis al 25 jaar en thuis heb ik zelfs een museumpje dat gewijd is aan onze vorsten.”

Voor de meeste mensen was het echter de eerste keer dat ze de koning en de koningin in levende lijve zagen. “Een hele eer dat ze hier zijn”, vindt Vivianne Lambrecht. Zij staat samen met de tweeling Xibe en Yorben (8) Den Baes op de eerste rij. “Zeker voor de kinderen is dit een mooie ervaring. Xibe en Yorben zitten nu in het derde leerjaar en hebben dit schooljaar geleerd over het koningshuis. Dat ze onze koning en koningin nu ook in het echt kunnen ontmoeten is fantastisch, niet?”