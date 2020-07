Huis van het Kind schenkt vrijetijdspakketten aan kwetsbare gezinnen Sam Vanacker

13 juli 2020

12u51 3 Ruiselede Het intergemeentelijk Huis van het Kind trakteert alle kwetsbare kinderen op een gratis vrijetijdspakket met boekjes en knutselmateriaal.

“Voor kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel moeilijk hebben, is de vakantie niet altijd eenvoudig om in te vullen. Met het aanbieden van een vrijetijdspakket kan de zomervakantie alvast goed worden ingezet. Het vrijetijdspakket bestaat uit doe- en zoekboeken, aangevuld met enkele bonnen voor een uitstapje. Er werden pakketten samengesteld voor een geselecteerde groep van peuters, kleuters en kinderen van de lagere school. 25 gezinnen, goed voor 56 kinderen, kregen ondertussen een zomerpakket aan huis bezorgd.

Het intergemeentelijk Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Meulebeke, Pittem, Ruiselede en Wingene. Ook in die gemeenten werden de zomerpakketten bedeeld.