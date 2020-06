Honden kunnen weldra ravotten in weide in Poekevoetweg Sam Vanacker

30 mei 2020

16u26 6 Ruiselede Ruiseleedse hondenbaasjes kunnen straks hun viervoeters vrij laten rondlopen in een nieuwe hondenloopweide langs de Poekevoetweg.

In aanloop naar de voorbije gemeenteraadsverkiezingen bleek dat de vraag naar een hondenweide bij veel Ruiseledenaars sterk leefde, dus liet het gemeentebestuur de aanleg ervan ook opnemen in de meerjarenplanning die eind 2019 werd voorgesteld. “Langs de Poekevoetweg, net naast de begraafplaats, zijn we een bestaande weide aan het aanpassen. We zijn bijna klaar”, zegt schepen Marc De Muynck (RKD). “Een prima locatie die rustig gelegen is, maar ook vlot te bereiken. Rondom de weide hebben we een omheining gezet, er staat een zitbankje en straks komen er ook vuilbakjes. In de weide ligt zelfs een boomstam waarop de hondjes wat kunnen spelen. Wellicht zal alles in de loop van volgende week klaar zijn.”

Hondenpoep opruimen

De schepen geeft nog mee dat hondeneigenaars wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ervoor moeten instaan dat de weide netjes blijft. “Poepzakjes moeten de hondeigenaars zelf meerbrengen. Het gaat om een proefopstelling van een jaar. Daarna evalueren we. Als er misbruik van gemaakt wordt of als er te veel overlast is, dan verdwijnt de weide.”