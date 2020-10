Hevige brand richt schade aan, bloemenverkoper en zijn gezin blijven ongedeerd LSI

03 oktober 2020

01u33

Bron: LSI 8 Ruiselede In Ruiselede heeft een felle brand vrijdagnacht een bijgebouw achter een woning vernield. Het dak stortte in en de inboedel, waaronder een quad, is volledig verloren.

Eddy Verbeke, die jarenlang een groothandel in bloemen runde en al meer dan 50 jaar bloemen op openbare markten verkoopt, en zijn gezin lagen rond 23.30 uur te slapen in hun huis langs de Aalterstraat. Buren zagen evenwel plots vlammen en een oranje gloed. Ze alarmeerden de hulpdiensten. Ver moesten de brandweerlieden van Ruiselede niet rijden, want de kazerne ligt op slechts enkele honderden meters.

Bij aankomst van de brandweer stond een bijgebouw achter de woning in lichterlaaie. In een mum van tijd stortte het dak in en raakte de inboedel volledig vernield. Onder meer een quad en heel wat tuin(bouw)gereedschap en een houtvoorraad gingen verloren.

Eddy en zijn gezin bleven ongedeerd en ook hun woning kon gevrijwaard worden. Ook de hond van het gezin is ongedeerd. De brandweer van de zone Midwest had wel nog enkele uren werk met het nablussen.