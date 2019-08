Gezocht: (oud-)Ruiseledenaars uit 1954 SVR

13 augustus 2019

Naar aanleiding van een reünie op zondag 6 oktober lanceren vijf Ruiseledenaars een oproep naar generatiegenoten. Marie-Josée De Decker, Hedwig Dewinter, Lieve Vandeputte, Linda Wykstandt en Rudy Bert nodigen alle (oud-)Ruiseledenaars uit die geboren zijn in 1954 - en dit jaar dus 65 jaar worden - om samen hun verjaardag te vieren. Het feest start met een receptie om 11 uur in het gemeentehuis. Een uurtje later is er een walking dinner in feestzaal ’t Schuurke in Aalter. Inschrijven voor het feest kan tot 13 september door 65 euro te storten op rekeningnummer BE70 0358 9549 2725 met vermelding van je naam.