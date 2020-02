Gezinsbond plant geboorteboom voor 49 kinderen in het Parochieveldbos Sam Vanacker

17 februari 2020

10u11 0 Ruiselede Het Parochieveldbos in Kruiskerke is een geboorteboom rijker. Naar jaarlijkse traditie plantte de Gezinsbond er een boom voor alle Ruiseleedse kinderen die het voorbije jaar geboren werden.

In 2019 werden 49 kinderen geboren in Ruiselede. Daarnaast schonk de milieuraad aan de ouders ook een geboorteboom voor in de tuin. Twintig koppels kwamen naar het plantmoment. Het gaat om een initiatief van het gemeentebestuur, de milieuraad en de Gezinsbond.

Het is al het achttiende jaar op rij dat de boomplanting plaatsvindt. Met 49 kinderen is het aantal geboortes in 2019 overigens wat gezakt ten opzichte van de voorbije drie jaar. In 2018 werden nog 57 kinderen geboren. In 2017 stond de teller op 55. Absoluut recordjaar was 2016 met 75 geboortes. Een groot verschil met 2015, toen er 48 kinderen geboren werden.