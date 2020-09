Gevangenen voor rechter voor beschadigingen die ze aanbrachten bij ontsnapping Siebe De Voogt

22 september 2020

Twee gevangenen staan in de Brugse rechtbank terecht voor beschadigingen die ze vorig jaar aanbrachten bij hun ontsnapping uit het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede. Onder hen Sven Buysschaert (39), die in 2017 voor het assisenhof in Gent veroordeeld werd tot vijftien jaar opsluiting voor een diefstal met dodelijke afloop.

Buysschaert en z'n kompaan Kurt R. (48) ontsnapten op 5 juli vorig jaar uit het penitentiair landbouwcentrum, waar ze aan het einde van hun straf bezig waren. Ze sloegen een binnendeur en de dubbele glazen buitendeur in met een brandblusapparaat en namen de vlucht. Een week later konden Buysschaert en R. worden opgepakt in Rotterdam. Ze lagen in een park in een tentje te slapen.

Het Brugse parket vervolgt beide mannen nu voor de beschadigingen die ze aanbrachten tijdens hun ontsnapping. Ontsnappen op zich is in ons land niet strafbaar, tenzij er tijdens de ontsnapping misdrijven worden begaan. Aanvankelijk werd gezegd dat beide gevangenen in hun vlucht ook een cipier bedreigden, maar daarvoor werden de twee uiteindelijk niet vervolgd. Ze zitten momenteel de rest van hun straf uit in de gevangenis van Brugge. Door een 48 uren-staking van het personeel werden de gedetineerden dinsdagmorgen niet naar het gerechtsgebouw gebracht. Op vraag van de verdediging werd de behandeling van de zaak dan ook meteen uitgesteld naar 20 oktober.